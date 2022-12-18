Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ’Asena’nın da katıldığı aramalarda 600 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ’Asena’nın da katıldığı aramalarda 600 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kentte; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir evde narkotik köpeği ’Asena’nın da katıldığı aramalarda; 650 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 1 alüminyum folyo rulosu, 2 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.