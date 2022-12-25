Gaziantep’te uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Argos’un da katılımıyla yapılan aramada, 42 kilo 200 gram skunk, 5 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Gaziantep’te uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Argos’un da katılımıyla yapılan aramada, 42 kilo 200 gram skunk, 5 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışma çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta üzerinde narkotik madde arama köpeği Argos’un da katılımıyla yapılan aramada, 42 kilo 200 gram skunk, 5 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.