Yalova’da Osman Gazi Köprüsü’nde polisin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu taciri, film gibi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yalova’da Osman Gazi Köprüsü’nde polisin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu taciri, film gibi kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Yalova’da sattığı tespit edilen 77 plakalı otomobildeki U.ÖK’yi takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu taciri kaçmaya başladı. Filmleri aratmayan kovalamacada İstanbul-İzmir otobanındaki gişe bariyerlerini yıkıp geçen zanlı, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramada 3.10 gram metamfetamin, 12.80 gram esrar, 1.60 gram sentetik kannabinoid, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 10 av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütücüsü, 4 cam aparat ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 12 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yaptı.