Kırıkkale’de evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.Ö.’nün aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, uyuşturucu aparatları, anahtar görünümlü hassas terazi ile 28.12 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.