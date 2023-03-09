Düzce’de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından teknik takibin ardından otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma çerçevesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen E.Y. jandarma ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gölormanı köyü yolunda 78 ABG 714 plakalı otomobil ile seyir halindeyken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama 10 folyoya sarılı halde 11 kilo 46 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.