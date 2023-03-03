Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İ.A. isimli şahsın il dışından Menteşe ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü Yatağan Çırpıovası mevkiinde durdurularak uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kaptan’ ile kontrol yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İ.A. isimli şahsın il dışından Menteşe ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü Yatağan Çırpıovası mevkiinde durdurularak uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kaptan’ ile kontrol yapıldı.

Yapılan kontrolde; şüpheli İ.A. isimli şahsın üzerinde çok miktarda kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlem başlatıldı.