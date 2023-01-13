Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir çok gence uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir çok gence uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edilen bilgiye göre narkotik ekipleri Koçarlı ilçesinde T.U. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Yapılan tatbikatın ardından belirlenen adrese düzenlenen baskınla şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın birçok gence uyuşturucu sattığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli T.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.