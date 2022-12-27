Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 3 farklı dosyadan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 3 farklı dosyadan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

1 haftada 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi 1 haftada 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve hakkında 3 farklı dosyadan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A. isimli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli L.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.