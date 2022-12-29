DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İstanbul’a kadar ulaşan uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İstanbul’a kadar ulaşan uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 20 Aralık günü İstanbul’dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce’ye getirerek ticaretini yapan F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B. isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalanmıştı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet extacy hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirilmişti. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

Operasyon İstanbul’da da devam etti

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yakalanan ve tutuklanan 7 şahsın İstanbul’dan uyuşturucu tedarik ettiği belirlenen şahsıda tespit ettiklerini belirterek “20 Aralık 20222 günü yakalanarak tutuklanan 7 şüpheli şahsın, İstanbul ilinden uyuşturucu maddeleri aldığı F. S. isimli şahıs tespit edilerek 27 Aralık 2022 günü İstanbul ilinde yapılan operasyonla yakalanmıştır. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 409.5 gram metamfetamin, 15 adet extacy hap, 1.3 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 950 ? para elde geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

Yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği iki operasyonda tutuklu sayısı da 8’e yükselmiş oldu.