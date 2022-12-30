Aydın’ın Söke ilçesinde yol devriyesinde durdurulan uyuşturucu tacirleri dedektör köpeklerinden kaçamadı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yol devriyesinde durdurulan uyuşturucu tacirleri dedektör köpeklerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçlarda dedektör köpekler ile yapılan aramada M.R., K.G., E.O., E.Ç. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.