Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu taciri, Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke çevreyolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde devriye gezen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet ekipleri seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünden şüphelenerek durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın üstünde 6 parça halinde 40 gram kristal olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ile bir adet 9 mm çapında tabanca ile dolu şarjör ele geçirildi. Yapılan GBT sorgulamasında da birçok sabıkası olduğu tesit edilen Ü.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.