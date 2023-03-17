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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B.’nin şehirde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ise 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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