Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi, çok sayıda maddeyle yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi, çok sayıda maddeyle yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 tacir yakalandı. Genel yapılan aramalarda; toplam 230 adet captagon, 4 adet ecstasy 13 adet sentetik ecza, 86 gram esrar, 18 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.