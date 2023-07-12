Nevşehir’de “uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapma” suçundan gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine" yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.