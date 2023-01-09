Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 10 kişi, çeşitli uyarıcı maddelerle yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 10 kişi, çeşitli uyarıcı maddelerle yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli’de 2 ile 8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan asayiş denetimlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 10 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 11 gram esrar, 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.