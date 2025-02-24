Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda haklarında işlem yapılan 56 şüpheliden 8’i tutulandı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapıldı. 17-24 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 65,26 gram metamfetamin maddesi, 0,38 gram esrar maddesi, 164,74 gram bonzai maddesi, 19 gram eroin, 184 adet sentetik ecza hapı, 204 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 41 olaya müdahale edilirken; 56 şüpheli şahsa işlem uygulandığı, 8 şahsın tutuklandığı ve 48 şahsın ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA