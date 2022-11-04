Edinilen bilgiye göre, ’uyuşturucu kullanmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Tırın damperi elektrik teline temas etti, akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Tırın damperi elektrik teline temas etti, akıma kapılan işçi ağır yaralandı

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