Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

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Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ’uyuşturucu kullanmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.