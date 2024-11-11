Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin, ilçede aranan şahıslara yönelik yürüttüğü etkin ve kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre dört ayrı dosyadan ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranan E.E. isimli şahıs, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu Hacıfeyzullah Mahallesi’nin ara sokaklarında yakalandı. Hakkında 21 yıl 27 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 7 bin TL adli para cezası bulunan E.E., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.