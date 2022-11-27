Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüpheli bir aracı durdurdu. C. Başsavcılığı koordinesinde araçta gerçekleştirilen aramada; 318 gram metamfetamin, 10.18 gram esrar ve 1 adet ecstasy ele geçirildi. Araçta bulunan E.Y. ve B.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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