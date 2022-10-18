Bolu’da polis ekiplerinin uygulamasında otomobilinde ve üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, otomobilinde bulunan kilitli naylon poşetlerin eşine ait olduğunu, uyuşturucu maddeleri ise satmak için değil kullanmak için bulundurduğunu iddia eden sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu’da polis ekiplerinin uygulamasında otomobilinde ve üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, otomobilinde bulunan kilitli naylon poşetlerin eşine ait olduğunu, uyuşturucu maddeleri ise satmak için değil kullanmak için bulundurduğunu iddia eden sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satılmasının engellenmesine yönelik uygulama yaptıkları sırada park halinde olan bir otomobildeki sürücüden şüphelendi. Araçta ve sürücü S.B.’nin üzerinde yapılan aramalarda 12 gram metamfetamin, hassas terazi ve 43 kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., ifadesi alınmak emniyet müdürlüğüne götürüldü. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

"Naylon poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum"

Hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılan sanığın, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen S.B., suçlamaları kabul etmeyerek, "Arabamın içerisinde bulunan kilitli naylon poşetler eşime aittir. O poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum. Uyuşturucular ise bana aittir ama satmak için değil kullanmak için bulunduruyordum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verdi.