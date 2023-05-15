Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu satışından elde edilen 25 bin 780 TL nakit para ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

M.A.G. isimli şüpheli şahsın sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirerek A4 kağıdı şeklinde Antalya’nın Kepez bölgesinde piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin kullandığı motosiklette ve üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada, suçtan elde edildiği tespit edilen 25 bin 780 TL nakit para ve 20 sayfa A4 sentetik (bonzai) uyuşturucu maddesinin (bin 3000 kullanımlık) ele geçirildiği ifade edildi.

Yakalanan M.A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.