Adana’da polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu içerikli reçeteye tabi 20 bin 636 hap ele geçirirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu şüpheli şahıs Ç.K.’nın evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ç.K yakalanırken evde yapılan arama çalışmalarında 20 bin 636 reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Söz konusu şüpheli Ç.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli Ç.K.’nin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.