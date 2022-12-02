Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir eve baskın yapıldı. Uyuşturucu maddeyi satın aldığını iddia ettiği B.G.’nin evinde yapılan aramada 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Turgutlu ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde 0,79 gram Skunk maddesi ele geçirildi.