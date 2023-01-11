Eskişehir’de bir eve jandarma ve Polis Özel Harekât Şubesi ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, yan binaya kaçan şüpheli yakalanırken, çok miktarda silah, uyuşturucu madde, çalıntı cihaz ve nakit para ele geçirildi.

Eskişehir’de bir eve jandarma ve Polis Özel Harekât Şubesi ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, yan binaya kaçan şüpheli yakalanırken, çok miktarda silah, uyuşturucu madde, çalıntı cihaz ve nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikova İlçesi’nde uyuşturucu kullanan kişilere madde temin ettiğinden şüphelenilen şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezindeki Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak’ta bulunan ikametinde olduğu tespit edilen U.G. isimli şüphelinin yakalanma amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Yan binanın çatısına atladı

Jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonu esnasında en üst katta bulunan evinden yan binanın çatısına atlayan şüpheli, uzun süre arandı. Yan binanın çatı katında saklandığı yerde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Çok miktarda silah, uyuşturucu madde, çalıntı ürün ve nakit para ele geçirildi

Uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde Jandarma Narkotik Köpeği Bando ile yapılan aramalar sonucu, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 245 adet tüfek fişeği, 1 adet seri numarası bulunmayan tabanca, 6 adet payp olarak bilinen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet payp çakmağı, 2 adet araç plakası, 4 adet uyuşturucu hap, 5 gram metanfetamin, 5 gram esrar, 40-50 santimetre civarında 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet telsiz, 40 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 47 bin TL nakit para ve hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.