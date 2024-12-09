DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 42 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 35 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 3 adet sentetik ecza, 913 gram esrar, 26,7 gram metamfetamin, 1 gram Afyon sakızı, 349 gram bonzai, 46 gram kenevir topumu ve 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi.