Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde 4 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 305 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.