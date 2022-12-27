Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyon ile yakalanan uyuşturucu satıcısının evinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyon ile yakalanan uyuşturucu satıcısının evinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcısı şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçesinde D.K. isimli torbacı şahsa yönelik 2 ayrı evde eş zamanlı yapılan aramada, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.