Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan birinin, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kameralarına gülümseyerek bakması ise dikkat çekti.

Operasyon, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan E.K., A.A., C.Ü. ve İ.B. gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda ise değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Öte yandan, yakalanan şahıslardan birisinin adliye girişinden kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görüp, kameralara gülümseyerek bakması ise dikkatlerden kaçmadı.