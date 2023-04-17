Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Staj ve uygulama dersleri infografikleri yayında Staj ve uygulama dersleri infografikleri yayında

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 5,5 kilogram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.