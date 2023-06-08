DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bozkurt ve Çardak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticaretine karıştıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konuldu. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çardak Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.