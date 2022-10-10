Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 Fişek 5,34 gram Eroin, 3,60 gram Metamfetamin maddesi, 8 adet Sentetik Ecza ve 6,33 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.