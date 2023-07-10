Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde operasyon düzenleyen ekipler, A.E., C.A., H.K., F.M. ve M.K.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan 2’si kadın 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.