Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.H.Ç., isimli kişinin adresine operasyon yapılmış ve ‘Kendal’ isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 8 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda adresinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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