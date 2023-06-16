Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerin yanı sıra el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan 2 farklı ara operasyonda adreslerde yapılan aramada; Toplam 5,28 gram Metamfetamin maddesi, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 700 Türk Lirası para, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet Bong ele geçirildi. 2 şüpheliye TCK 191 suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen bir şüphelinin de il merkezinde bulunan adresine geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda; 10 adet MKE 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 43 EC ibareli tabanca fişeği, 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet uçaksavar fişeği, 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği fişeği, 1 adet Çakmak gazı tüpü içerisinde barut ve saçma eklenerek yapılmış EYP(el yapımı patlayıcı), EYP yapımında kullanılan 3 adet boş çakmak gazı tüpü, EYP yapımında kullanılan içi saçma dolu siyah bantla sarılı plastik tüp, içi saçma dolu 1 adet şeffaf plastik kutu, EYP yapımında kullanılan 1 adet kırmızı ve 1 adet siyah kablo bantı, EYP yapımında kullanılan 2 adet içerisi boş plastik düzenek, EYP yapımında kullanılan 12 adet ateşleme fitili ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli N.Y. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.