Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Torba Mahallesi’nde E.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi alındı.

Şahsın ikametinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Arama neticesinde bir miktar kenevir bitkisi, bir miktar kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu, 7 adet antika dolma av tüfeği, 3 adet 12 calibre ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16 calibre ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 30 calibre M1 calibre piyade tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka ve ağırlıkta bandrollü ve bandrolsüz alkollü içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.