Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

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