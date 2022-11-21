Faaliyette; toplam 851 gram esrar maddesi, 55 gram metamfetamin maddesi, 4 gram kokain maddesi, 6 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 TL para ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 6 tacir gözaltına alındı.

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 6 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

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