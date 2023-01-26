Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafın dan yapılan istihpari çalışmalar sonucu, H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 1 adet 7,65 mm tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm fişek, 5 adet 7,65 mm fişek ve 7 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.