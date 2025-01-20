Afyonkarahisar’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler içerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı takibe aldı. Ardından aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 4 içimlik sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet makas, 2.91 gram esrar maddesi, 1 adet sigara içerisinde içime hazır kannobinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin Türk Lirası ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan U.Y., Y.Y., M.S.K., A.Y. ve A.Ö. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.