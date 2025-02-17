Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 47 şüpheli hakkında uyuşturucudan işlem uygulanırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda narkotik madde de ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 32 olaya müdahale ettiği çalışmalarda 47 şüpheli şahsa işlem uygulanırken, 9 şahıs tutuklandı ve 38 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise; 12,31 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 150 adet sentetik ecza hapı, 20 gram esrar maddesi, 495 adet ecstasy hap, 899,02 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: iha