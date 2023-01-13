Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmada 4 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların bulunduğu ikamette yapılan aramada 185 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

O.B. T.E ve İ.B.G. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. O.B. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.