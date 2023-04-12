Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 3 adet av tüfeği ve 27 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları istikametinde; Konyaaltı ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve ruhsatsız ateşli silah bulundurulduğu tespit edilen A.Y., H.A.K. ve K.K. isimli şahısların evinde arama yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü, narkotik köpeği ve bomba arama köpeği ile birlikte yapılan aramalarda ruhsatlarının süresi sona ermiş 3 adet av tüfeği, 72 adet tabanca mermisi ile 27 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği ve kenevir yetiştirilebilmesi için özel düzeneklerin bulunduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili olarak yakalanan A.Y., H.A.K. ve K.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı, ayrıca şüpheli A.Y. isimli şahsa ruhsatsız silah bulundurmaktan idari para cezası uygulandığı belirtildi. Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.