Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede durumundan şüphelenilen Y.A. ve İ.Ç.’yi durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Ceylanpınar’da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

Ceylanpınar’da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

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