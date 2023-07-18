Niğde’de 257 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya gör; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altunhisar ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alınırken 257 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde ise uyuşturucu suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. 535 kişinin genel bilgi taraması yapılırken 140 araç da sorgulandı. ekiplerce 19 işyeri ile 11 metruk bina kontrol edildi.

Denetimlerde 3 araca 2 bin 853 lira para cezası uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi.