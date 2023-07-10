Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 14 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 23 bin 403 birim sentetik kannabinoid, 215 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 10 gram kokain, 7 gram eroin, 16 adet sentetik ecza hap, 7 adet ecstasy, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.