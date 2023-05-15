Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 12 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 866 gram metamfetamin, 808 birim sentetik kannabinoid, 148 gram eroin, 36 gram esrar, 29 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.