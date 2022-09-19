Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 11 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 11 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 12 Eylül 2022 ve 18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 11 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 1172 adet ecstasy hap, 628,4 gram metamfetamin, 11,2 gram eroin, 47 adet Sentetik ecza (hap), 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 11 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.