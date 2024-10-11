Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 11 bin 500 adet sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri her geçen gün başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi’nde operasyon düzenleyen ekipler N.A. ve A.A. isimli şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 11 bin 500 adet sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. 2 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.