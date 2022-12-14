Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Yapılan planlı çalışmalar sonucu 170 gram metamfetamin ele geçirildi.

Beslenme desteği kısa sürede çok sevildi

Beslenme desteği kısa sürede çok sevildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.