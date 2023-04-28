Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Güvercinlik Mahallesinde ikamet eden N.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Dün Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. N.A., “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alınırken Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.